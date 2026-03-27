ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün adeta nefesler tutuldu. 7 yaşındaki oğlu Beşir'e kavuşmak için programa başvuran 60 yaşındaki Şirin Durna'nın feryadı, devletin en üst kademelerini harekete geçirdi. Canlı yayında dile getirilen "şiddet ve çocuk dilendirme" iddiaları, İstanbul Emniyeti tarafından suç duyurusu olarak kabul edildi.

Şirin Durna ve Selime Durna'nın "Evlat" Mücadelesinde Şok İddialar

Şirin Durna, imam nikahlı eşi Rasha'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını ve 7 yaşındaki oğlu Beşir'in dilendirildiğini iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Durna'nın şimdiki eşi Selime Durna'nın "Ben o çocuğa gözüm gibi bakarım" sözleri stüdyoda duygusal anlar yaşatsa da, karşı taraftan gelen iddialar kan dondurdu. Dayı Ammar'ın canlı yayına bağlanarak, "Ablamı nasıl dövdüysen anlat, yeğenime ben baktım" sözleri tartışmanın fitilini ateşledi.

Baba ve Oğul Kavuştu Ancak Gerginlik Bitmedi

Programın ilerleyen günlerinde beklenen kavuşma gerçekleşti ve Şirin Durna, 7 yaşındaki oğlu Beşir'e canlı yayında sarıldı. Ancak aile arasındaki uzlaşmazlık ve dayı Ammar'ın çocuğu bırakmak istememesi üzerine gerilim tırmandı. Yayında dile getirilen ağır suçlamalar ve çocuğun maruz kaldığı iddia edilen kötü muamele, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

İstanbul Emniyeti Stüdyoda: "Yayın İhbar Kabul Edildi"

Müge Anlı, programın canlı yayınlanan dakikalarında izleyicileri ve tarafları şoke eden o açıklamayı yaptı. Anlı, "İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nden ekipler kanalımıza geliyor" diyerek yayının resmi bir ihbar kabul edildiğini duyurdu. Küçük Beşir'in koruma altına alınması ve iddiaların soruşturulması için emniyet güçlerinin müdahale ettiği o anlar saniye saniye kaydedildi.