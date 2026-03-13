Ankara'dan kritik mesaj: "Türkiye savaşın tarafı değildir, kimse Türkiye'yi sınamasın"

Türkiye'ye yönelik üçüncü İran füzesi de hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ankara'daki güvenlik kaynakları, Türkiye'nin savaşın tarafı olmadığını ancak ihtiyatlı tutumunun sınırsız tolerans anlamına gelmediğini vurguladı. "Kimse Türkiye'yi sınamasın" uyarısının ayrıntıları haberimizde...

Üçüncü Füze de Havada İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik üçüncü İran füzesinin de hava savunma sistemleri tarafından havada etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Daha önce atılan iki füze de aynı şekilde imha edilmişti. Ankara, her iki saldırının ardından İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış, Dışişleri Bakanı görüşme gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar vermişti.

Güvenlik Kaynakları: "Türkiye Savaşın Tarafı Değildir"

Ankara'daki güvenlik kaynakları, Türkiye'nin tutumunu üç temel başlıkta özetledi. Buna göre Türkiye savaşın tarafı değildir, çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlı davranmaktadır ve bölgede yeni gerilim hatları oluşmaması için sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

"İhtiyatlı Tutum Sınırsız Tolerans Değildir"

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin ihtiyatlı tavrının sınırsız tolerans olarak algılanmaması gerektiğini de vurguladı. Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak için gerekli caydırıcı güce sahip olduğu ve yeri geldiğinde kendi belirlediği şekilde mukabele ile yaptırım niteliğinde tedbirler almaktan çekinmeyeceği ifade edildi. "Kimse Türkiye'yi sınamasın" mesajı, Ankara'nın bölgeye yönelik en net uyarısı olarak öne çıktı.

NATO Hava Savunması ve Alınan Tedbirler

Füzelerin NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kuzey Kıbrıs'taki NATO hava savunma sistemlerinin önlemeleri gerçekleştirdiği, Patriot sistemlerinin Malatya'ya konuşlandırıldığı ve Kuzey Kıbrıs'a hava-hava mühimmatlı 6 adet F-16 gönderildiği hatırlatıldı.

Erdoğan'dan Diplomasi Trafiği ve Mezhepçilik Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20'den fazla liderle görüştüğünü ve "Masaya dönmek için geç değil" mesajı verdiği hatırlatıldı. Güvenlik kaynakları, Erdoğan'ın daha önce dikkat çektiği "mezhepçilik tuzağı" konusundaki uyarıları da yineledi. ABD ve İsrail'in farklı ülkeleri kışkırtarak bölgeyi mezhep savaşına sürükleme girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.