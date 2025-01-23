MSB'den "Kışlasız Bedelli Askerlik" iddialarına açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığını sürdüreceğini açıkladı. GKRY'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada NAVTEX ilan edip sondaj çalışmalarına başlamasını takip ettiklerini belirten Bakanlık kaynakları "Kıta sahanlığımıza karşı ihlal sahada derhal engellenecektir" dedi. "Kışlasız Bedelli Askerlik" iddialarına da açıklık getiren MSB, "Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır” duyurusunu yaptı.