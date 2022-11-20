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MSB’den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!

MSB’den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!
20.11.2022 17:34 - Son Güncelleme: 20.11.2022 17:34

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Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi. 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti. MSB'den harekat sonrası paylaşlımda bulundu. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda" "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz! ifadelerini kullandı.

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