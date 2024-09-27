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MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı
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MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024, 15:59 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 15:59

Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tatbikat görüntülerine yer verildi."Denizler parlar, ufuklar aydınlanır. Türk'ün şanlı donanmasıyla tarih yazılır." ifadeleri kullanılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:


"486 yıl önce Preveze'de kazanılan zaferle gücünü tüm dünyaya gösteren Türk donanması, bugün de asil milletimizden aldığı güçle şanlı ecdadımızın mirasını geleceğe taşıyor. Her daim milletinin emrinde, görevinin başında olan Türk Deniz Kuvvetlerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

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