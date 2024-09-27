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Ekrem İmamoğlu'nun
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Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak" oyunu! CHP yandaşı İsmail Küçükkaya açıkladı

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024, 12:17 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 12:17

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında devam eden "adaylık" savaşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kriz yok" sözlerine rağmen açık şekilde yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "Ahmak" dediği için yargılandığı davayı adaylık için mağduriyet algısıyla koza çevirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Peki Ekrem İmamoğlu kapalı kapılar arkasında ne söyledi, "Ahmak" davasını CHP içindeki rakibi Mansur Yavaş'a karşı nasıl kullanmaya çalıştı? İşte detaylar...

CHP içinde yaşanan kavga alevlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği bir oyun ifşa oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği için yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı koz olarak kullanmak istediği öğrenildi.

CHP yandaşı Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı bahane ederek CHP'nin adaylığını açıklamasını istediğini iddia etti.

Küçükkaya şunları söyledi:

"Teyit ettiğim bir bilgiyi sizlerle paylaşayım. İmamoğlu'na yakın isimlerden bir süredir "İstinafta onanırsa Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklasın CHP' bunu duyuyorduk. Fakat CHP Genel Merkezi ile İmamoğlu'nun kurmayları arasında yapılan toplantıda bu da konuşulmuş. Teyit ettim. Ayrıca İmamoğlu'ndan da bizzat duyanlardan duydum. İmamoğlu söylemiş bunu demiş ki; 'Ya böylesine bir hukuk dışı girişim var beni engellemeye çalışıyorlar benim adımı şimdiden Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayabilir CHP.' Bu konuşulmuş tartışılmış bunu bazılarından duyuyorduk ama İmamoğlu söylemiş mi diye 2 ayrı kaynaktan teyit ettim. Evet İmamoğlu bunu istiyor. Neden bunu istiyor diye sordum; 'Caydırıcı olur Türkiye böyle bir hukuksuzluktan kurtulur' demiş İmamoğlu."

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