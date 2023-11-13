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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 16:38 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 16:48

MSB duyurdu! Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın başladığını bildirdi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının 4'üncüsünün MSB'de başladığı belirtildi.

2 YIL ARADAN SONRA BULUŞULDU
Toplantıya iki ülkenin savunma bakanlıklarının heyetlerinin yanı sıra sivil yetkililerin de yer aldığı öğrenildi. 2 yıl aradan sonra bir araya gelen iki ülke heyetleri, Ege'de alınacak tedbirleri görüşecek.

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