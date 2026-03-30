MSB duyurdu: İran'dan ateşlenen 4. balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’deki NATO savunma unsurlarınca imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki gerilimi tırmandıran yeni bir füze olayına ilişkin resmi açıklama yaptı. İran'dan ateşlendiği tespit edilen balistik mühimmatın, Türkiye'nin hava sahasını tehdit etmesi üzerine savunma sistemleri devreye girdi.
NATO savunma unsurları Doğu Akdeniz'de imha etti
MSB tarafından yapılan açıklamada, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu bulunan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, "Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmaktadır" ifadelerini kullandı.
Milli güvenlik önceliği vurgusu
Açıklamanın devamında, bölgedeki tüm gelişmelerin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde yakından takip edildiği vurgulandı. Türkiye'nin savunma kapasitesinin ve müttefik unsurların koordinasyonunun bu tür tehditlere karşı hazır olduğu bir kez daha teyit edildi.
Mart ayında Türkiye hava sahasına yönelik dördüncü füze
Orta Doğu'daki çatışma ortamının ardından Türkiye yönüne Mart ayı içerisinde gerçekleşen dördüncü füze vakası olarak kayıtlara geçti. İşte Mart 2026'daki kronolojik tablo:
-
4 Mart 2026: İran'dan gelen füze imha edildi, parçaları Hatay Dörtyol'a düştü.
-
9 Mart 2026: İkinci füze Gaziantep üzerinde etkisiz hale getirildi.
-
13 Mart 2026: Üçüncü füze NATO unsurlarınca Akdeniz üzerinde imha edildi.
-
Son Olay: Bugün MSB tarafından duyurulan balistik mühimmatın imhası ile Mart ayındaki füze hareketliliği devam ediyor.