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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 17:13 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 17:13

MSB duyurdu: 16 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler komuta kademesiyle gerçekleştirdiği toplantıda "Kahraman ordumuz terörle mücadelede yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FET terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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