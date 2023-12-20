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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 09:34 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 09:42

MİT’in etkisi dünya basınında!

ABD gazetesi Wall Street Journal, Ukrayna Savaşı’nın başlamasından yalnızca 2 ay sonra Nisan 2022’de ABD ile Rusya arasında Ankara’da yapılan film gibi tutuklu takasında Türkiye’nin rolünü anlattı. Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) aracılılığıyla yapılan takası adeta bir hikaye anlatır gibi anlatan Wall Street Journal, “Tenha bir pist, bir Türk istihbarat şefi ve silahsız: Rehine değişiminin yeni dünyası” başlıklı haberde “bir zamanlar Viyana ve Doğu ile Batı Berlin’i birbirine bağlayan sözde ‘Casuslar Köprüsü’ casus takasları ve rehine anlaşmaları için ticaret zemini sağlasa da bu artık kesinlikle doğuya kaydı.” ifadelerini kullandı.

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