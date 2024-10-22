MİT ve Emniyet'ten PKK'nın Avrupa ayağına darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, PKK'nın Avrupa ayağına yönelik kilit bir operasyona imza attı. MİT'in uzun süredir takibi altında terörist 3 kardeş yakalandı. Terörist Zeynep Taşkıran'ın PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında boy gösterdiği Alman vatandaşlığı alınca Zizik Şahbaz ismiyle faaliyetlerine devam ettiği saptandı. Hatın Şahbaz'ın Köln ve Paris'te PKK propagandası yürüttüğü Zübeyde Taşkıran'ın ise PKK'nın kırsal kadrosunda yer aldığı tespit edildi.