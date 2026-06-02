27 ilde siber darbe: Sahte yatırım çetesine operasyon
İstanbul merkezli 27 ilde siber suçlarla mücadele ekiplerince gerçekleştirilen dev operasyonda, sosyal medya üzerinden kurdukları sahte yatırım ve forex gruplarıyla vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandıran 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; suçtan elde edilen paraların aklandığı tespit edilen lüks akaryakıt istasyonları, dev tesisler ve holdinglerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 4,6 milyar lira değerindeki mal varlığına mahkeme kararıyla kayyum atandı.
