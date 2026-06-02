Bahçeli’den CHP’deki kurultay savaşına sert tepki: “Yolsuzlukla anılanlar korunmamalı”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı tarihi konuşmada "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de patlak veren iç savaşa değinerek, yaşanan kaosun Türk demokrasisine derinden zarar verdiğini belirtti; Yargıtay'a "nihai karar bir an önce verilmeli" çağrısında bulunan ve ana muhalefet çatısı altındaki akçeli ilişkilere dikkat çeken Bahçeli'nin, "Yolsuzlukla anılanların yaptıkları korunmamalı, CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapıp durulmalıdır" dedi.
