SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024, 15:25 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024, 15:25

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terör devletine izin yok mesajı: "Kesinlikle reddediyoruz"

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadele operasyonlarındaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Güler, "Bölgesel gerçekliklerle bağdaşmayan yapay terör devleti kurulmasının bir aşaması olarak görülen bu sözde seçim çalışmalarını kesinlikle reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi "şayet barış istiyorsan, hazır ol cenge" düsturuyla askeri imkân ve kabiliyetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro...
10.06.2024Pazartesi
Avrupa seçime gitti sağ partiler güçlendi! Avrupa parlamento için seçimini yaptı
10.06.2024Pazartesi
Meteoroloji'den son rapor geldi! Aman dikkat 2024 en sıcak ikinci yıl olabilir!
10.06.2024Pazartesi
Beşiktaş’ta 7. Sınıf öğrencisi arkadaşını bıçakladı! Ardından ‘Yandere Simulatör’ çıktı! Olayın perde arkasında ne var?
10.06.2024Pazartesi
Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in katili telefon kayıtlarından mı bulunacak? Büyükçekmece’deki vahşetin perde arkası
10.06.2024Pazartesi
Bunlar da Var
İZLE I Survivor’da son düelloda elenen isim belli oldu! 02:53
Survivor'da son düelloda elenen isim belli oldu!
10.06.2024Pazartesi
İZLE I Ankara Valiliğinden şehre hastalıklı köpekler getirildiği” iddiasına ilişkin açıklama! 01:32
Ankara Valiliğinden "hastalıklı köpekler” iddiasına ilişkin açıklama!
10.06.2024Pazartesi
Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan ile İlham Aliyev zirvesi, Bayram ikramiyesi, kripto varklıklar düzünlemesi.. 03:08
Ankara'nın gündeminde ne var?
10.06.2024Pazartesi
Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in katili telefon kayıtlarından mı bulunacak? Büyükçekmece’deki vahşetin perde arkası 08:38
Denizdeki cesedin sırrı!
10.06.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA