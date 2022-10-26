Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace’yi Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda askeri törenle karşıladı. Wallace’nin tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.