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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 11:27 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 11:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. BM'nin katil İsrail'e karşı sessizliğini eleştiren Bahçeli, "İsrail, devlet olma vasfından kopmuş, terör örgütüne dönüşmüştür. BM Güvenlik Konseyi kahredici sessizliğe gömülü vaziyettedir" dedi. Özgür Özel'in TBMM'deki İsrail kapalı oturumu sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösteren Bahçeli, "Özgür Bey'in açıklamaları ucuz ve son derece sorumsuzdur" ifadelerini kullandı. Öte yandan DEM'e uzattığı el hakkında da konuşan Bahçeli "DEM'i buradan uyarıyorum. Uzattığım eli tahrik için kullanmayın. Ayağınızı denk alın" şeklinde konuştu.

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