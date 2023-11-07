MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP kurultayında terörden tutuklu HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderme yarışına tepki gösterdi. Bahçeli, "Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir" dedi. Öte yandan Gazze'de soykırım yapan İsrail'in sırtını sıvazlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye'nin verdiği mesajın anlamlı olduğunu söyleyen Bahçeli, "İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu hamdolsun sağlamdır" ifadelerini kullandı.