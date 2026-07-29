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Eskişehir'de cadde ortasında silahlı ve bıçaklı kovalama kamerada

Eskişehir'de cadde ortasında silahlı ve bıçaklı kovalama kamerada

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Odunpazarı ilçesinde silahlı ve bıçaklı şüpheliler, kovaladıkları kişiyi saklanmaya çalıştığı dükkan önünde yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken polis kaçan şüphelileri arıyor.

Tartışma caddede kovalamacaya dönüştü

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri kaçmaya başladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, elinde silah ve bıçak bulunan şüphelilerin kaçan kişiyi kovaladığı görüldü.

Dükkan önünde bıçaklandı

Kaçan şahıs, cadde üzerindeki bir dükkanın önünde oturan esnafın arkasına saklanmaya çalıştı. Ancak şüpheliler şahsı kısa sürede yakaladı. İddiaya göre elinde tabanca bulunan şüphelinin silahı tutukluk yapınca, diğer şüpheli yanındaki bıçakla şahsı yaraladı.

Kaçan şüpheliler aranıyor

Saldırganlar ara sokaklara kaçarken yaralanan kişi yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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