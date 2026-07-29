Eskişehir'de cadde ortasında silahlı ve bıçaklı kovalama kamerada

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 18:03

Tartışma caddede kovalamacaya dönüştü

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri kaçmaya başladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, elinde silah ve bıçak bulunan şüphelilerin kaçan kişiyi kovaladığı görüldü.

Dükkan önünde bıçaklandı

Kaçan şahıs, cadde üzerindeki bir dükkanın önünde oturan esnafın arkasına saklanmaya çalıştı. Ancak şüpheliler şahsı kısa sürede yakaladı. İddiaya göre elinde tabanca bulunan şüphelinin silahı tutukluk yapınca, diğer şüpheli yanındaki bıçakla şahsı yaraladı.

Kaçan şüpheliler aranıyor

Saldırganlar ara sokaklara kaçarken yaralanan kişi yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.