Bakan Çiftçi A Haber'e konuştu: "Okul katliamlarının arkasında dijital şiddet var"
Yazı Boyutu
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan acı olaylar, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber’e yaptığı özel açıklamada okul güvenliğinin sadece fiziki tedbirlerle sağlanamayacağını vurguladı. Kahramanmaraş’taki saldırganın oyun bağımlısı çıkmasına dikkat çeken Bakan Çiftçi; aile bağlarının güçlendirilmesi, dijital okuryazarlık ve okullarda kurulacak "erken uyarı mekanizmaları" ile bu sorunun çözülebileceğini belirtti.