CHP'li Mersin Büyükşehir'in aşevinde şampiyon at kavurması: Çipten "Smart Latch" çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinde vatandaşa servis edilen kavurmanın içinden yarış atına ait elektronik kimlik çipi çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı analizleri etin at eti olduğunu kesinleştirirken çip numarasından kesilen hayvanın 3 birinciliği bulunan şampiyon İngiliz atı "Smart Latch" olduğu tespit edildi. Skandalın çarpıcı ayrıntıları haberimizde...

Kavurmadan At Çipi Çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen bir vatandaş, kavurmasından yabancı bir madde çıkması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri yemekten çıkan yabancı maddenin yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi. Kavurmadan alınan numunelerin analizi sonucunda etin at etinden yapıldığı kesinleşti.

Şampiyon At "Smart Latch" Çıktı

Çip numarasından yapılan tespitte kesilen hayvanın 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu ortaya çıktı. Son olarak 14 Ekim 2025'te Adana Hipodromu'nda koşan ve o tarihten sonra bir daha pistlerde görülmeyen Smart Latch'ın bacağındaki küçük bir kemik kırığı nedeniyle yarışlardan çekildiği öğrenildi. Atın 13 koşuda 3 birincilik elde ettiği ve yaklaşık 1 milyon 125 bin 680 TL kazandığı kayıtlara geçti.

Atın Sahibi Suat Topçu: "Büyük Izdırap Duydum"

Atın sahibi Suat Topçu, yaşananlara ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Topçu, atı nakliye işlerini yapan bir arkadaşı aracılığıyla Osmaniye'deki bir binicilik tesisine bıraktığını, ancak sonrasında bu kadar ağır bir durumla karşılaşacağını tahmin etmediğini belirtti. Topçu, "Haberi alınca büyük ızdırap duydum. İnşallah adalet yerini bulur, bu insanlar cezalarını alır. Ama yarıştan çıkan atlar için kalıcı çözüm bulunması gerekiyor." dedi.

Belediye: "Mevzuata Uygun"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise aşevinde kullanılan etin mevzuata uygun şekilde temin edildiğini öne sürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı ile jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.