Banyoda gizli kamera dehşeti: Ev sahibinin oğlu tutuklandı

Zonguldak Rüzgârlımeşe Mahallesi’nde kan donduran bir gizli kamera olayı yaşandı. Yan dairede oturan ev sahibinin oğlu S.D.’nin (42), banyo duvarına delik açarak yerleştirdiği "yılan kamera" ile anne ve üç kızını gizlice kayda aldığı ortaya çıktı. Ailenin dikkatiyle yakalanan şüphelinin evinden çıkan dijital materyallerdeki görüntüler, rontgencilik skandalının boyutunu gözler önüne serdi.

Fayansların Arasındaki Gizli Düzenek

Olay, bir anne ve üç kızının yeni taşındıkları apartman dairesinde fark ettikleri şüpheli bir ayrıntıyla gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemelerde, ev sahibinin oğlu olduğu öğrenilen yan komşu S.D.'nin, banyo fayanslarının arasına ince yapılı "yılan kamera" yerleştirdiği belirlendi. Sistemin, daha önceki tadilat çalışmaları sırasında duvar delinerek profesyonelce monte edildiği değerlendiriliyor.

Polis Baskınında Görüntüler Ele Geçirildi

Ailenin şikayeti üzerine Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli S.D.'nin ikametgahında yapılan aramada, banyoyu izleyen düzeneğin ana kumanda parçaları bulundu. En sarsıcı bulgu ise ele geçirilen dijital materyaller oldu; cihazın hafızasında mağdur anne ve kızlarına ait çok sayıda izinsiz video ve fotoğraf kaydı tespit edildi.

Adliyeye Sevk Edildi: Karar Tutuklama

Emniyetteki sorgusunda suç delilleriyle yüzleştirilen S.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Özel hayatın gizliliğini ihlal ve rontgencilik suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan 42 yaşındaki zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar da Var

Özel "yanlış açı" dedi, İl Başkanı "protesto"yu üstlendi!
Özel "yanlış açı" dedi, İl Başkanı "protesto"yu üstlendi!
Samsunspor (1) 0-0 (3) Trabzonspor | ZTK ÖZET İZLE
Samsunspor (1) 0-0 (3) Trabzonspor | ZTK ÖZET İZLE
Beşiktaş 3-0 Alanyaspor | ZTK ÖZET İZLE
Beşiktaş 3-0 Alanyaspor | ZTK ÖZET İZLE

