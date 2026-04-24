Başkan Erdoğan startı verdi F1 aracı sokaklara indi
Uzun bir aranın ardından Formula 1 heyecanını yeniden İstanbul’a taşıyan tanıtım etkinliğinde, RB takımı pilotu Yuki Tsunoda’nın kullandığı araç İstanbul sokaklarını adeta piste çevirdi. Başkan Erdoğan’ın Dolmabahçe’de bastığı sembolik start butonuyla başlayan gösteri sürüşü, binlerce İstanbullu tarafından büyük bir coşkuyla takip edildi. Tanıtım programında konuşan Erdoğan, İstanbul Park’ın 2027-2031 yılları arasında Formula 1’e ev sahipliği yapacağını resmen duyururken, bu organizasyonun Türkiye’nin marka değerine ve turizmine milyar dolarlık katkı sağlayacağını vurguladı.