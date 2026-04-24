Buca'da kadın cinayeti: Çetin Çubuk tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde 2 çocuk annesi Nurcan Çubuk (39), evinde çıkan tartışma sonrası eşi Çetin Çubuk tarafından tabancayla vurularak katledildi. Olay yerinden kaçan zanlı, Karabağlar’da polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken; çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte feci olayın ayrıntıları...

Tartışma Kavgaya Dönüştü: Boğazından Vuruldu

Olay, dün saat 21.30 sularında Buca Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nurcan Çubuk ile eşi Çetin Çubuk (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Çetin Çubuk, yanında bulundurduğu tabancayla eşine ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Çubuk'un 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Karabağlar'da Yakalandı, Adliyede Tutuklandı

Cinayet sonrası kayıplara karışan zanlı Çetin Çubuk'un izini süren polis ekipleri, şüpheliyi komşu ilçe Karabağlar'da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

