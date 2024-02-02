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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 10:05 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 10:27

Meral Akşener’den Özgür Özel’e bombardıman: Bunun cevabını vereceksiniz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Herkes haddini hududunu bilecek" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sert tepki göstererek, ‘’Sayın Özel'e sesleniyorum; Bunun cevabın vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır. Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında buluştuğu CHP ve emrinde olan belediyelerle bize 1 lira yardım yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım.’’ dedi.

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