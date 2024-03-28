SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 21:15 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 21:15

Meral Akşener, Mansur Yavaş’a fena patladı: ‘’Ev köpeği’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'il belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar'ı yerden yere vurdu. Mansur Yavaş'ı "CHP'nin ev kölesi" olarak tanımlayan Akşener, Yavaş'la ilgili "Ahlaksızlıkla böbürlenen şuursuz" ifadelerini kullandı. Akşener, partisine kurumsal operasyon çeken Ekrem İmamoğlu için ise "Hain" tanımlamasında bulundu. Özgür Özel, Yavaş ve İmamoğlu'nun 'vıcık' olduğunu söyleyen Akşener "Bana abla mabla demesinler" şeklinde konuştu. Akşener "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" diyen Zeydan Karalar'a da sert tepki gösterdi.

SIRADAKİ VİDEO
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 'Göktepe 1' adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz
28.03.2024Perşembe
Para sayma soruşturması derinleşiyor! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verdi
28.03.2024Perşembe
Yalı Çapkını 64. bölüm fragmanı yayınlandı
28.03.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Kocaeli'de!
28.03.2024Perşembe
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları açıklandı
28.03.2024Perşembe
Bunlar da Var
Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı! Fenerbahçe’nin... 00:23
Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı!
28.03.2024Perşembe
Adile Naşit’in yeğeni ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sının yeğeni meğer Yargı dizisinin savcısıymış! Necip Naşit Özcan... 01:26
Adile Naşit'in yeğeni ortaya çıktı!
28.03.2024Perşembe
Bugün saat 8.30’da hesaplara geçiyor! Liste yayımlandı; 16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme! 09:03
16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme!
28.03.2024Perşembe
İnci Taneleri 10. bölüm fragmanı izle! 01:08
İnci Taneleri 10. bölüm fragmanı izle!
28.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA