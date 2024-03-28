İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'il belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar'ı yerden yere vurdu. Mansur Yavaş'ı "CHP'nin ev kölesi" olarak tanımlayan Akşener, Yavaş'la ilgili "Ahlaksızlıkla böbürlenen şuursuz" ifadelerini kullandı. Akşener, partisine kurumsal operasyon çeken Ekrem İmamoğlu için ise "Hain" tanımlamasında bulundu. Özgür Özel, Yavaş ve İmamoğlu'nun 'vıcık' olduğunu söyleyen Akşener "Bana abla mabla demesinler" şeklinde konuştu. Akşener "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" diyen Zeydan Karalar'a da sert tepki gösterdi.