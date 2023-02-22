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Meral Akşener, halkı kışkırttı dönüşüme karşı "organize olma" çağrısı yaptı

Meral Akşener, halkı kışkırttı dönüşüme karşı "organize olma" çağrısı yaptı
22.02.2023 12:20 - Son Güncelleme: 22.02.2023 12:21

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Deprem sonrası hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile suçlayan muhalefet liderleri arasında yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beykoz Tokatköy'deki kentsel dönüşüme engel olan ve halkı kışkırtan isimler arasındaydı. Akşener, Tokatköy'e gelerek, halkı kışkırtmış, organize olma çağrısı yapmıştı.

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Akşener kaydedilen görüntülerde kentsel dönüşüme karşı birlik çağrısı yaparak şu ifadeleri kullanıyor: Pazartesi günü bizim İstanbul milletvekillerini de al, 7-7.30 gibi burada olun. Derneğinizde beyanat versinler. Benim dokunulmazlığım yok, ben vekil değilim. Ben onu alıp kamuoyuna lanse ediyim. İletişim bilgilerinizi verin birbirinize, organize olun. Sizin dediklerinizi arkadaşlarımız aldı yayınlayacak. Pazartesiye de böyle bir şey yapalım. Sonra da devamını getirelim inşallah.

MUHALEFETİN TAVRI TEPKİ ÇEKİYOR
Deprem olmadan önce vatandaşları kışkırtan, kentsel dönüşümleri engelleyen, 'organize olma' çağrısı yapan muhalefet, deprem sonrası kentsel dönüşüm eleştirilerini sıralamaya başladı. Muhalefetin ikircikli tavrı tepki çekti.

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