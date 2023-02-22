Meral Akşener, halkı kışkırttı dönüşüme karşı "organize olma" çağrısı yaptı

Akşener kaydedilen görüntülerde kentsel dönüşüme karşı birlik çağrısı yaparak şu ifadeleri kullanıyor: Pazartesi günü bizim İstanbul milletvekillerini de al, 7-7.30 gibi burada olun. Derneğinizde beyanat versinler. Benim dokunulmazlığım yok, ben vekil değilim. Ben onu alıp kamuoyuna lanse ediyim. İletişim bilgilerinizi verin birbirinize, organize olun. Sizin dediklerinizi arkadaşlarımız aldı yayınlayacak. Pazartesiye de böyle bir şey yapalım. Sonra da devamını getirelim inşallah.

MUHALEFETİN TAVRI TEPKİ ÇEKİYOR

Deprem olmadan önce vatandaşları kışkırtan, kentsel dönüşümleri engelleyen, 'organize olma' çağrısı yapan muhalefet, deprem sonrası kentsel dönüşüm eleştirilerini sıralamaya başladı. Muhalefetin ikircikli tavrı tepki çekti.