Meral Akşener: Biz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı önerdik

6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Yaşanan sıcak çatışmanın etkileri sürerken OHAL ilan eden İYİ Parti'de Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konu başlığında tüm kurmaylarını tek tek dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, "Türkiye iyi olacak" vurgusu yaptı. Akşener'in yeğeni İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi. Muhalefete yakın isimler ise takvim.com.tr'nin haftalardır yazdığı "Akşener masayı dağıtacak" haberini doğruladı. İsmail Saymaz, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün masadan kalkabileceğini söyledi. Yine muhalefete yakın isimlerden Aytunç Erkin de İYİ Parti'nin "noter" konumuna düştüğünü ve masadan kalkma noktasında olduğunu ifade etti. Akşener'in kurmaylarıyla yaptığı toplantı saat 13.30 sıralarında başladı. Toplantı sonrası açıklama yapılacağı öğrenildi. Öte yandan toplantıdan ilk kareler de geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti boyun eğmeyecek" dedi.