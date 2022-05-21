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Meral Akşener Abdülhamid Han'a ve Erdoğan'a kin kusmaya devam etti! Devlete sahip çıkanların değil yıkmaya çalışanların yanında!

Meral Akşener Abdülhamid Han'a ve Erdoğan'a kin kusmaya devam etti! Devlete sahip çıkanların değil yıkmaya çalışanların yanında!
21.05.2022 12:38

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Geçtiğimiz haftalarda Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kalkışmanın finansörü Osman Kavala'yı 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan eden İttihat Terakki'nin "Kahrolsun istibdat" sloganı ile savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Abdülhamid Han'a olan nefretini dile getirdi. "Buranın öznesi eğer Abdulhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Akşener; devletinin ve milletinin yanında yer alan liderlerin değil onların yıkmaya çalışanların safında olduğunu kanıtlamış oldu.

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