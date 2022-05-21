Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine getirilen Selçuk Tepeli, tetikçilikte selefini aratmayacak bir performans sergiledi ve tarım arazileri ile ilgili kurgulanan algılarla dolu haber üzerinden ucuz bir şova soyundu. Bir anda masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlatan Tepeli, şovunu Atatürk'ün "Köylü, milletin efendisidir" cümlesiyle de süslemeyi ihmal etmedi. FOX Haber, Selçuk Tepeli bardak fırlatma görüntülerini Youtube kanalındaki arşivlerinden kaldırdı. YouTube'daki videoda, "Binlerce dönümlük tarlaya ne olacak?" haberi önce verilirken Selçuk Tepeli'nin bardak fırtlatma görüntüleri kesilerek "SMA hastası bebeklere kur engeli" haberine geçildi.