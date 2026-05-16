İstanbul'da kayıp İranlı kadın köpek tasmasıyla öldürülüp parçalandı!
İstanbul’da günlerdir kayıp olarak aranan 68 yaşındaki İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami’nin, korkunç bir planla katledildiği belirlendi; talihsiz kadınla son görüşen kişi olan katil zanlısı Erkan B., emniyet güçleri tarafından yakalanmasının ardından suçunu itiraf ederek, kadını bir aracın içinde köpek tasmasıyla boğarak öldürdüğünü, ardından cesedini yine araç içinde parçalara ayırıp poşetlere koyduğunu soğukkanlılıkla anlattı.
