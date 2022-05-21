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SOLOTÜRK dünyada bir ilki başardı! Kobra manevrasıyla F-16 sınırlarını aştı

SOLOTÜRK dünyada bir ilki başardı! Kobra manevrasıyla F-16 sınırlarını aştı
21.05.2022 11:41 - Son Güncelleme: 21.05.2022 11:48

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SOLOTÜRK, "Kobra Manevrası" olarak bilinen "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 savaş uçağıyla gerçekleştiren gösteri ekibi oldu. Kurulduğu ilk yıl dünyanın en prestijli hava gösterisi İngiltere Fairford'da 29 ülke arasından en iyi gösteri uçuşu ödülünü alan SOLOTÜRK, 2017'de Slovakya'da en iyi gösteri uçuşu ödülüne, 2018'de dünyanın en prestijli hava şovu olarak gösterilen İngiltere RIAT'da yine "En İyi Solo Jet Gösteri Ödülü"nü almaya hak kazandı.Bugüne kadar yurt içinde 152, yurt dışında 67 olmak üzere 219 gösteri yapan SOLOTÜRK büyük ilgiyle izlendi.

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