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Mehmet Sevigen'den topluma 'Kılıçdaroğlu' özürü: Gandhi diye geldi ne olduğu ortada

Mehmet Sevigen'den topluma 'Kılıçdaroğlu' özürü: Gandhi diye geldi ne olduğu ortada
07.09.2022 23:36 - Son Güncelleme: 07.09.2022 23:37

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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, gündeme ilişkin takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Zeren'in sorularını yanıtlayan Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını, "hikaye" olarak tanımladı ve Türkiye'den kimsenin inanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Atatürkçülerden, milliyetçilerden ve ulusalcılardan intikam aldığını söyleyen Sevigen,"Partiyi tamamen değiştirdi. 2010'dan sonra Gandhi Kemal diye geldi, ondan sonra ne olduğu ortada" dedi. Eski CHP Genel Sekreteri, "Ben toplumdan özür diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu partiye kaydettiğim için… Ama bilemezsin tabi kavun değil ki koklayasın" ifadelerini kullandı.

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