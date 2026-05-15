3 İlde Eş Zamanlı Baskın: Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltında

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gelen ihbarlar üzerine başlattığı dev yolsuzluk ve zimmet soruşturması, Ankara ve Adana'yı da kapsayan büyük bir operasyona dönüştü. "Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, aralarında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.'nin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 33'ü belediye görevlisi olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında adli süreç işletiliyor.

Özel Kalem Müdürünün Evinin Altında Gizli Maden

Operasyonun en çarpıcı ve sıra dışı detayı, Tepebaşı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ö.E.'nin ikametinde yapılan aramalarda gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri, Ö.E.'nin evinin bahçesinin altında, dışarıdan fark edilmeyecek şekilde inşa edilmiş gizli bir oda tespit etti. Bu gizli odaya giren ekipler, piyasa değeri milyonları bulan 9 adet gümrük kaçağı 'coin madenciliği' (kripto para üretimi) cihazı ele geçirdi. Halkın kaynaklarını usulsüz kullanmakla suçlanan özel kalem müdürü hakkında, kaçakçılık kanununa muhalefetten de ayrıca adli işlem başlatıldı.

Sahte Teklif ve Hayali Fatura Çarkı MASAK Raporunda

Soruşturmanın mali boyutu, kamunun nasıl zarara uğratıldığını gözler önüne serdi. MASAK, Sayıştay ve Mülkiye Başmüfettişliği raporlarına göre; şüpheliler özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün doğrudan temin ihalelerinde sahte teklif mektupları düzenledi. Kurulan paravan şirketler üzerinden, gerçekte yapılmayan işler için belediyeye hayali ve fahiş faturalar kesildiği belirlendi. Bu yolla elde edilen milyonlarca liralık haksız kazancın, izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarına aktarıldığı saptandı. Başsavcılık, suçtan elde edilen tüm haksız mal varlıklarına ve şirketlerin hesaplarına el koydu.