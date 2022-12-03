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Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü? Ali Babacan'dan itiraf niteliğinde sözler: Evde bir araya geliyoruz, görüşlerini paylaşıyor

Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü? Ali Babacan'dan itiraf niteliğinde sözler: Evde bir araya geliyoruz, görüşlerini paylaşıyor
03.12.2022 01:10 - Son Güncelleme: 03.12.2022 01:15

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Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masada adaylık muamması sürüyor. 'Ortak aday' söylemine sığınan ortaklardan biri olan Ali Babacan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Babacan, "Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı'na Abdullah Gül ile olan ilişkisi de soruldu. Babacan, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" şeklinde konuştu. Bu durum "Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi.

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