Mansur Yavaş’tan bir bomba daha! Ekrem’in Emamoğlu’nun oyunu ifşa etti adaylık sinyali verdi

CHP'de Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş krizi giderek derinleşiyor. Mansur Yavaş, Özel-İmamoğlu ikilisi ile bir sorunu olmadığını savunsa da Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim hamlesinin siyasi bir "koruma zırhı" oluşturma amacı taşıdığını ifşa etti. Adaylıktan geri adım atmadığının sinyalini veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, "Söylediğimiz şudur; seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz." ifadelerini kullandı. Öte yandan şehir şehir gezen İmamoğlu'nun Ankara'da düzenleyeceği toplantıya Yavaş'ın katılmayacağı öğrenildi.