Mansur Yavaş "ön" turlara başladı: Günü gelince bakarız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek gündemi yine adaylık... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en büyük rakibi Mansur Yavaş'ın karşı çıkmasına rağmen planlanan ön seçim için resmi başvurusunu yaptı. Adaylık düşüncesinden vazgeçmeyen Mansur Yavaş ise dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra İmamoğlu ve Özel'e "Kendi başına aday olunmaz" mesajı vererek, "Günü gelince değerlendiririz" çıkışı yaptı. Yavaş'ın bu hamlelerinin "adaylık" planı kapsamında olduğu değerlendirilirken "tek aday" olarak ön seçime girecek olan Ekrem İmamoğlu'na imza vermeyen isimler de dikkat çekti. CHP neden "tek kişilik" seçime gidiyor, Ekrem İmamoğlu'nun amacı ne, Mansur Yavaş ne planlıyor?