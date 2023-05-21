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Mansur Yavaş ''Hükümet Öcalan'ı hapisten çıkarmaya çalıştı'' iddiasında bulundu gerçek ortaya çıktı

Mansur Yavaş ''Hükümet Öcalan'ı hapisten çıkarmaya çalıştı'' iddiasında bulundu gerçek ortaya çıktı
21.05.2023 19:11 - Son Güncelleme: 21.05.2023 19:13

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Kandil’den ve HDP’den aldıkları destekleri unutan, “Öcalan’a özgürlük” sözlerini görmezden gelen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Amerikan FOX’unda katıldığı canlı yayında “Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı kanunlarla serbest bırakmaya çalıştılar” iddiasını ortaya attı. Yavaş’ın yalanı kısa sürede ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yavaş’ın iddia ettiği kanundaki hükmü gözler önüne sererek, “Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın bu kanundan yararlanması mümkün değildir" dedi.

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