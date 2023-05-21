Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Adıyaman'da gençlerle buluştu. Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında, "Biz birileri gibi burayı turist edasıyla gezmiyoruz. Siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm." dedi. Erdoğan, "Gençlerimizden aldığımız enerjiyle üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Bu çerçevede savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı. CHP'lilerin hakaretleriyle ilgili soruaya cevap veren Erdoğan, "Depremzedelere hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanında kalmayacak, takipçisiyiz. İnşallah gereken dersi de alacaklar." dedi.