Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar
21.05.2023 12:40 - Son Güncelleme: 21.05.2023 12:40

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:00
Başkan Erdoğan'dan seçim...
Güncel 01:51
Depremzede gençten...
Güncel 01:43
Afetzedelerin bilet ücretleri...
Güncel 02:23
Başkan Erdoğan’dan gençlere...
Güncel 02:07
Bakan Koca'yı karşısında gören...
Güncel 01:45
Oylar sayılırken böyle...
Güncel 01:18
Başkan Erdoğan Rami...
Güncel 01:41
Fondaş gazeteci Nevşin...
Güncel 01:06
CHP'liler depremzedelere...
Güncel 30:46
Başkan Erdoğan'dan Hemşehri...
Güncel 02:11
SON DAKİKA I YSK resmi...
Güncel 00:58
Defne Devlet Hastanesi pazar...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Adıyaman'da gençlerle buluştu. Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında, "Biz birileri gibi burayı turist edasıyla gezmiyoruz. Siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm." dedi. Erdoğan, "Gençlerimizden aldığımız enerjiyle üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Bu çerçevede savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı. CHP'lilerin hakaretleriyle ilgili soruaya cevap veren Erdoğan, "Depremzedelere hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanında kalmayacak, takipçisiyiz. İnşallah gereken dersi de alacaklar." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA