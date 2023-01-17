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Mangır medyada İslam hazımsızlığı!

Mangır medyada İslam hazımsızlığı!
17.01.2023 22:47

OTOMATİK OYNAT

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CHP yandaşı Tele 1'de İslam dini ile ilgili skandal söylemlere imza atıldı. Yayında hapşıran Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a beraber program yaptığı Emre Kongar, "Çok yaşa" ifadelerini kullandı ve bu söylemin yasaklandığını savunarak iktidarı hedef aldı. "Yok efendim, 'çok yaşa, günaydın' demeyecekmişiz. Selamünaleyküm diyecekmişiz" ifadelerini kullanınca Yanardağ araya girip skandal ifadeler kullandı. Yanardağ, "Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. 'Bütün barış üzerine olsun' demek ve bunda bir kutsiyet yok." diye konuştu.

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