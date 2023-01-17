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CHP'den 'HDP'ye mecburuz' açıklaması! İmamoğlu'na 'Umre' tepkisi...

CHP'den 'HDP'ye mecburuz' açıklaması! İmamoğlu'na 'Umre' tepkisi...
17.01.2023 19:34 - Son Güncelleme: 17.01.2023 19:35

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6'lı masada 'kazanamayacağız' tedirginliği baş gösterdi. "Millet İttifakı'nın oyu %45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti. Öte yandan Atıcı, Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunun gölgesinde Umre'ye giden Ekrem İmamoğlu'nu da bombaladı. Aytuğ Atıcı, "Umre'ye gitmiştir, resim vermiştir, paylaşılmıştır... Eğer siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğlu'na kaybettirir" ifadelerini kullandı

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