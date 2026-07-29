Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 11:59

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık bölgeye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürerken, güvenlik gerekçesiyle Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.

Muğla'da alevlerle mücadele devam ediyor. Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir ormanlık alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanlar çevre illerden de hissedilirken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alarma geçti.

Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel sevk edildi. Ekipler, sarp arazi koşullarına ve rüzgârın yön değiştirmesine rağmen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması yürütüyor.

Fethiye-Antalya Karayolu Tedbir Amaçlı Kapatıldı

Yangının karayolunu tehdit etmesi ve bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu tedbir amaçlı çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, yolun yangının kontrol altına alınmasının ve söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açılacağını duyurdu.