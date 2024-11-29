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Leyla Şahin Usta'dan siyonist selamı veren Maccabi Tel Aviv oyuncusuna tepki: “Katiller sahada da aynı!”
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Leyla Şahin Usta'dan siyonist selamı veren Maccabi Tel Aviv oyuncusuna tepki: “Katiller sahada da aynı!”

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 10:07

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Konuk takımın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. Soykırım destekçisi futbolcunun siyonist selamına AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tepki gösterdi. Fransa karşısında asker selamı verdiği için cezalandırılan Merih Demiral'ın ardından UEFA'nın bu hareket için nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

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