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Muhalifler Halep’e doğru ilerliyor! İşte son durum
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Muhalifler Halep’e doğru ilerliyor! İşte son durum

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 08:37

Suriye coğrafyasında hareketli saatler yaşanıyor. Muhalif güçler, Esad rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyon başlattı. Aşiretler Halep operasyonuna katılmak için seferberlik ilan etti. Şam'ın elinde bulunan kilit noktalar tek tek ele geçirildi, Halep'in 1 km yakınına kadar ilerleme kaydedildi. İdlib'in doğusunda da hareketlilik baş gösterdi. Son olarak İran Devrim Muhafızları Tuğgenerali Kioumars Pourhashemi'nin Halep'te öldürüldü. Türkiye'nin yapmayı planladığı askeri harekat öncesi yaşanan bu gelişmeler dikkat çekerken Başkan Erdoğan'ın Şam'a uzattığı el ve Esad'a yaptığı "Aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" uyarısı önem kazandı.

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