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Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda arıza

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda arıza
05.07.2023 21:46

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Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Görevliler, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendirdi.

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