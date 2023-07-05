Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda arıza

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Görevliler, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendirdi.
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Görevliler, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendirdi.
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı.
Levent Metro İstasyonu'nda güvenlik şeridi çeken görevliler, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendirdi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır.'' denildi.