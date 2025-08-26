Leman Sam'dan Yalova Belediyesi'ne tuvalet tepkisi: "Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim"

Leman Sam, Yalova'da Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'nda bir konser verdi. Yalova Belediyesi'ne ait açık hava tiyatrosunda karşılaştığı olumsuz durum karşısında sessiz kalamayan sanatçı, "Buraya böyle uzun etek geldim diye üzgünüm" diyerek yaşadığı problemi anlattı. Leman Sam, "Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Umarım tuvaletiniz gelmez içeriye girmezsiniz. Hayatımda ben hiç böyle bir şey görmedim, gerçekten" ifadesini kullandı.



Kısa süre önce tadilattan geçirilen açık hava tiyatrosunun bakımsızlığı karşısında izleyiciler duruma tepki gösterdi.