CANLI YAYIN
Geri
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 şüpheli gözaltında

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar Müdürü Ahmet Taşkan ve 4 kişi daha gözaltına alındı. HTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla başlatılan soruşturmada şüpheliler İstanbul'a getirildi. Ayrıntılar haberimizde...

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar Müdürü Ahmet Taşkan ve 4 kişi daha gözaltına alındı. HTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla başlatılan soruşturmada şüpheliler İstanbul'a getirildi.

3 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon kapsamında Aydın, İzmir ve Antalya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken gözaltına alınan 6 şüphelinim İstanbul'a getirildiği bildirildi.

Gözaltına Alınanlar

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Belediye Mimarı ve Şehir Planlamacısı Meral Celep, iş insanı ve Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile Hüseyin Kabasakal.

HTS Kayıtları ve MASAK Raporları Belirleyici Oldu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul suç şüphesine ulaşıldığı aktarıldı. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Bunlar da Var

Tokat sallandı: Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken deprem yorumu
Tokat sallandı: Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken deprem yorumu
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü bizzat takdim etti
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü bizzat takdim etti
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle