CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar Müdürü Ahmet Taşkan ve 4 kişi daha gözaltına alındı. HTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla başlatılan soruşturmada şüpheliler İstanbul'a getirildi.

3 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon kapsamında Aydın, İzmir ve Antalya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken gözaltına alınan 6 şüphelinim İstanbul'a getirildiği bildirildi.

Gözaltına Alınanlar

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Belediye Mimarı ve Şehir Planlamacısı Meral Celep, iş insanı ve Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile Hüseyin Kabasakal.

HTS Kayıtları ve MASAK Raporları Belirleyici Oldu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul suç şüphesine ulaşıldığı aktarıldı. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor.