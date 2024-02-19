CHP'de olağanüstü kurultay çanları çalıyor. Genel Merkez'de ise panik havası hakim. Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan odaklı intikam hamlelerine hız verdi. Sahaya inen Bay Bay Kemal, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" çıkışı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyen ekip varsa çok beklerler!" diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na ve parti içindeki 'Kemalci' kliğe rest çekti. Aday belirleme sürecinde yaşananlar üzerinden İmamoğlu'na yandaşlarına vuran Özel, parti içine de tehditler savurdu.