Aksaray'da köpekleri dövüştürüp paylaşan 3 vahşi yakalandı

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 14:09

Aksaray'da arazide köpekleri dövüştürüp bu anları müzik eşliğinde sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Haklarında idari para cezası uygulanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belde arazisinde yasak olmasına rağmen köpekleri dövüştüren şahıslar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip müzik ekleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine durumu ihbar olarak değerlendiren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Videoda yer alan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda köpekleri dövüştürdüğü belirlenen Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T. (23) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilere toplam 39 bin 96 lira idari para cezası kesildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.