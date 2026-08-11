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Ankara'da Gordion sit alanında yangın çıkaran şüpheli tutuklandı: 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi

Ankara'da Gordion sit alanında yangın çıkaran şüpheli tutuklandı: 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki tarihi Gordion Kazı Alanı çevresinde kasten yangın çıkaran Yunus Emre Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 2,81 promil alkollü olduğu ve yangını çakmakla çıkardığı belirlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde bulunan tarihi Gordion Kazı Alanı çevresindeki sit alanında kasten yangın çıkaran şüpheli Yunus Emre Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu ve yangını çakmak kullanarak başlattığı tespit edildi.

Olay, 10 Ağustos 2026 günü Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi sınırlarında yer alan tarihi Gordion Kazı Alanı çevresindeki sit alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli Yunus Emre Güler henüz bilinmeyen bir nedenle sit alanında kasten yangın çıkardı. Çakmak kullanarak çıkarıldığı belirlenen yangın, rüzgârın da etkisiyle Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru hızla ilerledi.

250 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alınabilen yangın, yaklaşık 250 dönümlük arazinin zarar görmesine yol açtı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüpheli Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Ağustos 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Polatlı Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelinin, olay anında 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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