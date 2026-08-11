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Antalya'da dilencinin üzerinden 17 bin 180 lira nakit para çıktı

Antalya'da dilencinin üzerinden 17 bin 180 lira nakit para çıktı

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Antalya Kepez'de zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde dilencilik yaparken yakalanan şahsın üzerinden 17 bin 180 lira nakit para çıktı. Paraya el konulurken, dilenciye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Kepez ilçesinde dilencilik yapan bir kişinin üzerini aradı. Yapılan kontrolde şahsın üzerinden 17 bin 180 lira nakit para çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine aralıksız devam ediyor. Vatandaşların manevi duygularını istismar eden kişilere yönelik gerçekleştirilen son çalışmalarda, Kepez ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahıs ekipler tarafından takibe alındı.

Ekiplere Zorluk Çıkardı, Paralar Masaya Dizildi

Ekiplerin müdahalesi sırasında zorluk çıkardığı öğrenilen dilencinin üst aramasında şoke eden bir manzara ile karşılaşıldı. Yapılan sayımda şahsın üzerinden tam 17 bin 180 lira nakit para ele geçirildi. Ekipler tarafından tutanak altına alınan paralara el konulurken, dilencilik yapan şahsa idari para cezası uygulandı. Zabıta yetkilileri, vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemesi gerektiğini belirterek denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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